AGENDA · Chablis
Un jeudi chez Collet Domaine Jean Collet et Fils Chablis
jeudi 23 juillet 2026 · Domaine Jean Collet et Fils · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Un jeudi chez Collet
Domaine Jean Collet et Fils 15 Avenue de la Liberté Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Un Jeudi chez Collet .
Domaine Jean Collet et Fils 15 Avenue de la Liberté Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un jeudi chez Collet
L’événement Un jeudi chez Collet Chablis a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Chablis (Yonne)
- Garçon La Note ! Gaelic Groove Café La Chablisienne Chablis 16 juillet 2026
- Salon les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis 19 juillet 2026
- Les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis 19 juillet 2026
- Les Belles Rencontres Salon des vins vivants Domaine des Malandes Chablis 19 juillet 2026
- Festival du Chablisien Chablis 24 juillet 2026