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Un jeudi chez Collet Domaine Jean Collet et Fils Chablis

jeudi 23 juillet 2026 · Domaine Jean Collet et Fils · Chablis

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Domaine Jean Collet et Fils
Adresse
15 Avenue de la Liberté
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

Un jeudi chez Collet

Domaine Jean Collet et Fils 15 Avenue de la Liberté Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Un Jeudi chez Collet   .

Domaine Jean Collet et Fils 15 Avenue de la Liberté Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Un jeudi chez Collet

L’événement Un jeudi chez Collet Chablis a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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