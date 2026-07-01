Un jeudi chez Collet Domaine Jean Collet et Fils Chablis

Informations pratiques

Chablis

Un jeudi chez Collet

Domaine Jean Collet et Fils 15 Avenue de la Liberté Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Un Jeudi chez Collet .

Domaine Jean Collet et Fils 15 Avenue de la Liberté Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Un jeudi chez Collet

L’événement Un jeudi chez Collet Chablis a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois