AGENDA · Chablis
Festival du Chablisien Chablis
vendredi 24 juillet 2026 · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Festival du Chablisien
Chablis Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-24
22ème Festival du Chablisien Festival musical des Grands Crus de Bourgogne Franche-Comté. .
Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Chablisien
L’événement Festival du Chablisien Chablis a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Chablis (Yonne)
- A l’assaut des Grands Crus Chablis 9 juillet 2026
- Jeudredi du Chablis Bar Chablis bar Chablis 9 juillet 2026
- Nuit magique chez Maddam Brasserie Maddam Chablis 10 juillet 2026
- Chablis en fête ! Rue du Cantarra Chablis 13 juillet 2026
- Garçon La Note ! Gaelic Groove Café La Chablisienne Chablis 16 juillet 2026