Informations pratiques

Chablis

Festival du Chablisien

Chablis Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-24

22ème Festival du Chablisien Festival musical des Grands Crus de Bourgogne Franche-Comté. .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival du Chablisien

L’événement Festival du Chablisien Chablis a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois