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AGENDA · Chablis

Festival du Chablisien Chablis

vendredi 24 juillet 2026 · Chablis

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
12 12 Tarif réduit Tarif réduit

Chablis

Festival du Chablisien

Chablis Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-24

22ème Festival du Chablisien Festival musical des Grands Crus de Bourgogne Franche-Comté.   .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Festival du Chablisien

L’événement Festival du Chablisien Chablis a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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