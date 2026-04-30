Salon les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis

Chablis

Salon les Belles Rencontres

Domaine des Malandes 63 Rue Auxerroise Chablis Yonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-20

Pendant deux jours, Chablis devient le point de rencontre de 45 producteurs issus des grands vignobles français, majoritairement engagés dans une viticulture biologique, biodynamique ou peu interventionniste

Les dimanche 19 et lundi 20 juillet 2026, Chablis accueillera la première édition du salon des vins Les Belles Rencontres, un événement inédit réunissant 45 domaines viticoles venus de toute la France autour d’un concept original chaque vigneron invite un autre vigneron à partager son stand et son histoire.

Le salon rassemblera des domaines issus des principaux vignobles français Bourgogne, Champagne, Loire, Rhône, Beaujolais, Jura, Languedoc-Roussillon, auxquels s’ajouteront également un cidrier et un brasseur artisanaux. Une diversité qui permettra aux visiteurs de voyager à travers les terroirs français sans quitter Chablis.

La majorité des producteurs présents sont engagés dans des démarches d’agriculture biologique, biodynamique ou dans des pratiques viticoles respectueuses des sols, de la biodiversité et de l’expression des terroirs. Plus qu’un salon de dégustation, Les Belles Rencontres souhaitent mettre en lumière une génération de vignerons attachés à des vins vivants. .

Domaine des Malandes 63 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Salon les Belles Rencontres

L’événement Salon les Belles Rencontres Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois