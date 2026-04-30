Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nuit magique chez Maddam Brasserie Maddam Chablis

Nuit magique chez Maddam Brasserie Maddam Chablis vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Brasserie Maddam

Adresse : 4 Rue des Vendanges

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chablis

Nuit magique chez Maddam

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Concert DJ Laurent Dornecy Nuit Magique   .

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit magique chez Maddam

L’événement Nuit magique chez Maddam Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

À voir aussi à Chablis (Yonne)