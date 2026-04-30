Nuit magique chez Maddam Brasserie Maddam Chablis
Nuit magique chez Maddam Brasserie Maddam Chablis vendredi 10 juillet 2026.
Chablis
Nuit magique chez Maddam
Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Concert DJ Laurent Dornecy Nuit Magique .
Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Nuit magique chez Maddam
L’événement Nuit magique chez Maddam Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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