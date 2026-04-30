Nuit magique chez Maddam Brasserie Maddam Chablis

Chablis

Nuit magique chez Maddam

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert DJ Laurent Dornecy Nuit Magique .

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit magique chez Maddam

L’événement Nuit magique chez Maddam Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois