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Milly en Lumières Chablis

Milly en Lumières Chablis vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Place de l'église St-Sébastien

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chablis

Milly en Lumières

Place de l’église St-Sébastien Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Découverte du patrimoine Animations à partir de 18h
Mise en lumière des richesses de l’église Visite du parc du château

Buvette et petite restauration sur place   .

Place de l’église St-Sébastien Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 87 70 

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English : Milly en Lumières

L’événement Milly en Lumières Chablis a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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