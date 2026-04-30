Chablis

Milly en Lumières

Place de l’église St-Sébastien Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Découverte du patrimoine Animations à partir de 18h

Mise en lumière des richesses de l’église Visite du parc du château

Buvette et petite restauration sur place .

Place de l’église St-Sébastien Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 87 70

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English : Milly en Lumières

L’événement Milly en Lumières Chablis a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois