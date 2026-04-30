Milly en Lumières Chablis
Milly en Lumières Chablis vendredi 26 juin 2026.
Chablis
Milly en Lumières
Place de l’église St-Sébastien Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Découverte du patrimoine Animations à partir de 18h
Mise en lumière des richesses de l’église Visite du parc du château
Buvette et petite restauration sur place .
Place de l’église St-Sébastien Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 87 70
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English : Milly en Lumières
L’événement Milly en Lumières Chablis a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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