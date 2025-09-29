L’atelier des arômes de La Chablisienne Caveau de La Chablisienne Chablis
Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:30:00
2026-08-01
Venez découvrir en famille notre atelier des arômes durant tout le mois d’août au caveau de La Chablisienne. Un parcours de senteurs créé par nos soins (avec des jolies bonbonnières en verre) sera spécialement mis à votre disposition pour vous familiariser avec les différents arômes du vin. Une belle expérience olfactive pour petits et une belle occasion d’accompagner la dégustation des grands ! .
Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 89 98 caveau@chablisienne.fr
