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Chablis à la lueur des lanternes Chablis

Chablis à la lueur des lanternes Chablis jeudi 30 juillet 2026.

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 6 6 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chablis

Chablis à la lueur des lanternes

Chablis Yonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Visite guidée Chablis à la lueur des lanternes   .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : Chablis à la lueur des lanternes

L’événement Chablis à la lueur des lanternes Chablis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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