Chablis à la lueur des lanternes Chablis
Chablis à la lueur des lanternes Chablis jeudi 30 juillet 2026.
Chablis
Chablis à la lueur des lanternes
Chablis Yonne
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Visite guidée Chablis à la lueur des lanternes .
Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Chablis à la lueur des lanternes
L’événement Chablis à la lueur des lanternes Chablis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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