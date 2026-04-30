Chablis

Chablis à la lueur des lanternes

Chablis Yonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Visite guidée Chablis à la lueur des lanternes .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Chablis à la lueur des lanternes

L’événement Chablis à la lueur des lanternes Chablis a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois