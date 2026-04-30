Chablis en fête ! Rue du Cantarra Chablis lundi 13 juillet 2026.

Chablis

Chablis en fête !

Rue du Cantarra Le Pâtis Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Une soirée riche en animations avec jeux gonflables, jeux en bois, concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et dj set. Buvette et restauration toute la soirée. .

Rue du Cantarra Le Pâtis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 87 70

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English : Chablis en fête !

L’événement Chablis en fête ! Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois