Benjamin et dame Pernelle Chablis
Benjamin et dame Pernelle Chablis mercredi 17 juin 2026.
Chablis
Benjamin et dame Pernelle
Bibliothèque Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La bibliothèque de Chablis propose un conte musical pour les enfants à partir de 6 ans (durée 20 minutes environ). .
Bibliothèque Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 49 50 bibliotheque.chablis@wanadoo.fr
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English : Benjamin et dame Pernelle
L’événement Benjamin et dame Pernelle Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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