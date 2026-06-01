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Benjamin et dame Pernelle Chablis

Benjamin et dame Pernelle Chablis mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Bibliothèque

Ville : 89800 Chablis

Département : Yonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Chablis

Benjamin et dame Pernelle

Bibliothèque Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 16:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

La bibliothèque de Chablis propose un conte musical pour les enfants à partir de 6 ans (durée 20 minutes environ).   .

Bibliothèque Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 49 50  bibliotheque.chablis@wanadoo.fr

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English : Benjamin et dame Pernelle

L’événement Benjamin et dame Pernelle Chablis a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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