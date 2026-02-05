Jeudredi du Chablis Bar Chablis bar Chablis
Jeudredi du Chablis Bar Chablis bar Chablis jeudi 16 avril 2026.
Jeudredi du Chablis Bar
Chablis bar 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 01:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Nouvelle soirée Jeudredi au Chablis Bar sur le thème de La Jungle . Préparez-vous à passer un moment convivial, entre bonne humeur et musique.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* .
Chablis bar 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 11 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jeudredi du Chablis Bar
L’événement Jeudredi du Chablis Bar Chablis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à CHABLIS (Yonne)
- Chers parents Le Kimméridgien Chablis 2 avril 2026
- Brunch de Pâques Hostellerie des Clos Chablis 6 avril 2026
- Le marché printanier de La Chablisienne Caveau de La Chablisienne Chablis 18 avril 2026
- Les 10 jours divins de La Chablisienne Caveau de La Chablisienne Chablis 24 avril 2026
- Location de VTT à assistance électrique À la découverte du vignoble Chablisien avec Marc Colin Chablis Yonne 1 mai 2026