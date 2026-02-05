Jeudredi du Chablis Bar Chablis bar Chablis

Jeudredi du Chablis Bar Chablis bar Chablis jeudi 16 avril 2026.

Jeudredi du Chablis Bar

Chablis bar 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16 01:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Nouvelle soirée Jeudredi au Chablis Bar sur le thème de La Jungle . Préparez-vous à passer un moment convivial, entre bonne humeur et musique.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*   .

Chablis bar 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 11 14 

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English : Jeudredi du Chablis Bar

L’événement Jeudredi du Chablis Bar Chablis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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