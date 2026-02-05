Jeudredi du Chablis Bar Chablis bar Chablis

Jeudredi du Chablis Bar

Chablis bar 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 01:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Nouvelle soirée Jeudredi au Chablis Bar sur le thème de La Jungle . Préparez-vous à passer un moment convivial, entre bonne humeur et musique.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* .

Chablis bar 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 11 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeudredi du Chablis Bar

L’événement Jeudredi du Chablis Bar Chablis a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois