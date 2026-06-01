Visite du parc et du château, Jardin du château de la Piscine, Montpellier

Visite du parc et du château 6 et 7 juin Jardin du château de la Piscine Hérault

Visite du parc & château sur inscription www.chateaudelapiscine.com

Tarif adulte : 12 €

Tarif réduit — étudiant, demandeur d’emploi, 12-18 ans : 8 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une visite du parc & des salons du château, sur inscription

Des visites commentées de l’intérieur du château sont proposées sur créneaux horaires, en petits groupes, afin de découvrir les salons historiques et l’atmosphère intérieure de cette demeure patrimoniale (durée 40 min environ).

Les visiteurs pourront ensuite découvrir le parc à travers un parcours en 7 points de vue : l’entrée et la façade du château, le parvis sud, le bassin et les statues, la prairie et les arbres remarquables, le jardin oriental autour des nymphéas, les serres et la noria. Un plan de visite sera remis à l’entrée.

Le parcours extérieur a été conçu à partir d’un travail de recherche mené par des étudiants d’hypokhâgne du Lycée Jules Guesde – UM3, autour de l’histoire du château, de son parc et de son environnement. Accompagnés par leurs enseignants et plusieurs spécialistes des jardins historiques, les étudiants ont étudié les archives du domaine, les plans anciens, les logiques de composition du jardin et le rôle de l’eau dans son aménagement. Ils seront présents dans le parc pour accompagner les visiteurs et partager certains éléments de leurs recherches.

À cette occasion, le public pourra également découvrir dans le parc une œuvre d’Ève Laroche-Joubert. Intitulée Vallon d’une Épaule, cette sculpture s’inscrit dans le travail de l’artiste autour des formes organiques, du corps et du paysage. Sa présence au Château de la Piscine préfigure une exposition personnelle de son travail lors des Journées européennes du patrimoine, en septembre prochain.

Des rafraîchissements seront proposés sur place.

Jardin du château de la Piscine 129 avenue de Lodève, 34070 Montpellier Montpellier 34070 Les Cévennes Hérault Occitanie 06 58 92 40 41 http://www.chateaudelapiscine.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudelapiscine.com »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2025-visite-guidee »}] Le château de la Piscine est une « folie » montpelliéraine de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Son architecture est attribuée à Jean-Antoine Giral en 1770, auteur de la perspective du Peyrou à Montpellier. La construction est commandée pour Joseph Philibert de Belleval, président de la Cour des Comptes Aides et Finances de Montpellier, sur l’emplacement du Mas de la Peyssine datant de 1435. L’appellation sera modernisée en « Piscine » au début du XIXe siècle.

Alfred Chaber, grand collectionneur d’œuvres d’art, fait l’acquisition du château en 1894. Il entreprend jusqu’en 1940 des grands travaux d’aménagement, notamment dans le parc, accompagné par le paysagiste Henry Martinet. Ce domaine appartient toujours aux descendants des Chaber qui l’ouvre désormais à des événements professionnels et privés.

On peut admirer aujourd’hui le jardin à la française avec un grand bassin central et l’élégante mise en scène qui l’encadre, des allées latérales ouvertes par des vases monumentaux et des statues représentant les quatre saisons. Des grandes dames sont passées par le château de la Piscine. La Comtesse Zoé du Cayla, dernière favorite de Louis XVIII, y est hébergée par sa belle-sœur Marthe de Baschi du Cayla avant que celle-ci ne donne son domaine à sa nièce la Princesse de Craon. Elisa Bonaparte, grande duchesse de Toscane, loue le lieu quelques semaines en 1814, en fuyant l’Italie après la chute de Napoléon. En avril 1965, le domaine reçoit la visite de Sa Majesté la reine Elizabeth, la reine mère, lors d’un voyage privé en France. Arrêt TONNELLES ligne 3. Parking à proximité. Animaux non admis.

Une visite du parc & des salons du château, sur inscription

©bricepelleschi