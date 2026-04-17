Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao Route de Ploumoguer Locmaria-Plouzané

Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao Route de Ploumoguer Locmaria-Plouzané jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Route de Ploumoguer

Adresse : Manoir de Kerscao

Ville : 29280 Locmaria-Plouzané

Département : Finistère

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Locmaria-Plouzané

Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao

Route de Ploumoguer Manoir de Kerscao Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Une visite du patrimoine bâti est proposée au Manoir de Kerscao. Ce Manoir est inscrit aux Monuments Historiques . La visite sera commentée par les propriétaires. Visite extérieure et intérieure. Amoureux des vieilles pierres et de légendes, vous serez ravis de votre après-midi.   .

Route de Ploumoguer Manoir de Kerscao Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao

L’événement Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Locmaria-Plouzané (Finistère)