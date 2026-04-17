Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao Route de Ploumoguer Locmaria-Plouzané
Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao Route de Ploumoguer Locmaria-Plouzané jeudi 23 juillet 2026.
Locmaria-Plouzané
Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao
Route de Ploumoguer Manoir de Kerscao Locmaria-Plouzané Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Une visite du patrimoine bâti est proposée au Manoir de Kerscao. Ce Manoir est inscrit aux Monuments Historiques . La visite sera commentée par les propriétaires. Visite extérieure et intérieure. Amoureux des vieilles pierres et de légendes, vous serez ravis de votre après-midi. .
Route de Ploumoguer Manoir de Kerscao Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 2 98 48 40 09
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English : Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao
L’événement Visite du Patrimoine Manoir de Kerscao Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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