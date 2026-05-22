Visite du Potagenêt – jardin partagé, Potagenêt – jardin partagé, Le Mans

Visite du Potagenêt – jardin partagé 19 et 20 septembre Potagenêt – jardin partagé Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite du Potagenêt, le jardin partagé de la Cité Plantagenêt, lové sur le site de l’ancienne église Saint Pavin de la Cité. C’est dans une atmosphère poétique et joyeuse que les pierres anciennes jouent avec la végétation, les fleurs et les rires des enfants. Les familles qui s’occupent de ce lieu insolite, membres de l’association EC&J, seront ravies de vous présenter leur travail et leurs projets d’avenir.

Potagenêt – jardin partagé rue du bouquet72000 le mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 06 29 82 90 73 https://www.entrecoursetjardins.fr Le Potagenêt, le jardin partagé de la Cité Plantagenêt du Mans, géré par l’association Entre cours et jardins.

**Visite du Potagenêt**, le **jardin partagé de la Cité Plantagenêt,** lové sur le site de l’ancienne église Saint Pavin de la Cité. C’est dans une atmosphère poétique et joyeuse que les pierres avec…

©Association EC&J