Visite du quartier de la Chapelle Jetée de la chapelle Arcachon

lundi 13 juillet 2026 · Jetée de la chapelle · Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Visite du quartier de la Chapelle

Jetée de la chapelle Boulevard de la Plage Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Promenez-vous de la Chapelle des Marins à la Basilique Notre-Dame, au gré de cet itinéraire de découverte historique et patrimoniale. Pour les amateurs de photo, des prises de vues d’éléments patrimoniaux remarquables seront prévues. .

Jetée de la chapelle Boulevard de la Plage Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com

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English : Visite du quartier de la Chapelle

L’événement Visite du quartier de la Chapelle Arcachon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Arcachon