Visite du quartier de la Chapelle Jetée de la chapelle Arcachon
lundi 13 juillet 2026 · Jetée de la chapelle · Arcachon
Informations pratiques
Arcachon
Visite du quartier de la Chapelle
Jetée de la chapelle Boulevard de la Plage Arcachon Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-07-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Promenez-vous de la Chapelle des Marins à la Basilique Notre-Dame, au gré de cet itinéraire de découverte historique et patrimoniale. Pour les amateurs de photo, des prises de vues d’éléments patrimoniaux remarquables seront prévues. .
Jetée de la chapelle Boulevard de la Plage Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90 histradi@gmail.com
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English : Visite du quartier de la Chapelle
L’événement Visite du quartier de la Chapelle Arcachon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Arcachon
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