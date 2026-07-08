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Visite du quartier de la Chapelle Jetée de la chapelle Arcachon

lundi 13 juillet 2026 · Jetée de la chapelle · Arcachon

Visite du quartier de la Chapelle Jetée de la chapelle Arcachon

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Jetée de la chapelle
Adresse
Boulevard de la Plage
Ville
33120 Arcachon
Département
Gironde
Tarif

Arcachon

Visite du quartier de la Chapelle

Jetée de la chapelle Boulevard de la Plage Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-07-13 11:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Promenez-vous de la Chapelle des Marins à la Basilique Notre-Dame, au gré de cet itinéraire de découverte historique et patrimoniale. Pour les amateurs de photo, des prises de vues d’éléments patrimoniaux remarquables seront prévues.   .

Jetée de la chapelle Boulevard de la Plage Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 75 90  histradi@gmail.com

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English : Visite du quartier de la Chapelle

L’événement Visite du quartier de la Chapelle Arcachon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Arcachon

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