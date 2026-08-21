Visite du quartier du Pont de Sèvres, Quartier Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite du quartier du Pont de Sèvres Dimanche 20 septembre, 11h00 Quartier Pont de Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Sa construction, il y a plus de 40 ans, a marqué l’histoire urbaine de la ville par sa dimension novatrice. Cette opération d’envergure, présentée au président Pompidou, a bénéficié du savoir-faire de trois architectes qui ont bâti un ensemble fait de courbes et de béton lavé.

Quartier Pont de Sèvres 945 Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France La résidence Aquitaine est un grand ensemble immobilier de 14 niveaux construit en 1978 à Boulogne-Billancourt (92100), situé dans le quartier du Pont de Sèvres sur le Cours Aquitaine. Elle se trouve au pied de la station de métro Pont de Sèvres (ligne 9) et à proximité immédiate de la Seine Musicale et de l’île Seguin. Métro : Ligne 9 (station Pont de Sèvres)

Tramway : Ligne T2

Proximité ligne 15 du Grand Paris Express

Sa construction, il y a plus de 40 ans, a marqué l’histoire urbaine de la ville par sa dimension novatrice. Cette opération d’envergure, présentée au président Pompidou, a bénéficié du savoir-faire…

© Adrien Alleaume