Visite du quartier du Pont de Sèvres, Quartier Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Quartier Pont de Sèvres · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Visite du quartier du Pont de Sèvres Dimanche 20 septembre, 11h00 Quartier Pont de Sèvres Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Sa construction, il y a plus de 40 ans, a marqué l’histoire urbaine de la ville par sa dimension novatrice. Cette opération d’envergure, présentée au président Pompidou, a bénéficié du savoir-faire de trois architectes qui ont bâti un ensemble fait de courbes et de béton lavé.
Quartier Pont de Sèvres 945 Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France La résidence Aquitaine est un grand ensemble immobilier de 14 niveaux construit en 1978 à Boulogne-Billancourt (92100), situé dans le quartier du Pont de Sèvres sur le Cours Aquitaine. Elle se trouve au pied de la station de métro Pont de Sèvres (ligne 9) et à proximité immédiate de la Seine Musicale et de l’île Seguin. Métro : Ligne 9 (station Pont de Sèvres)
Tramway : Ligne T2
Proximité ligne 15 du Grand Paris Express
Sa construction, il y a plus de 40 ans, a marqué l’histoire urbaine de la ville par sa dimension novatrice. Cette opération d’envergure, présentée au président Pompidou, a bénéficié du savoir-faire…
© Adrien Alleaume
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