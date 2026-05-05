Visite du quartier naturel du cimetière de Châtelaine (Événement reporté au 22 septembre 2026), Cimetière de Châtelaine, Genève
Visite du quartier naturel du cimetière de Châtelaine (Événement reporté au 22 septembre 2026), Cimetière de Châtelaine, Genève mardi 5 mai 2026.
Visite du quartier naturel du cimetière de Châtelaine (Événement reporté au 22 septembre 2026) Mardi 5 mai, 14h00 Cimetière de Châtelaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Présentation et visite du quartier naturel du cimetière de Châtelaine, avec séance d’information sur les perspectives funéraires plus écologiques et respectueuses de la nature.
En collaboration avec le Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire de la Ville de Genève.
Retrouvez l’ensemble des activités pour les seniors en cliquant sur ce lien.
Cimetière de Châtelaine Chemin François-FURET 71, 1203 Genève Genève 1203 +41 22 418 67 80 [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-funeraires-cimetieres/cimetiere-chatelaine/
Mardi 5 mai, de 14h à 16h au cimetière de Châtelaine
S. Najjar
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