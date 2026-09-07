Visite du sémaphore d’Ault (80), Sémaphore – Rue Douville Maillefeu – 80460 Ault, Ault

Informations pratiques

Visite du sémaphore d’Ault (80) Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Sémaphore – Rue Douville Maillefeu – 80460 Ault Somme

Visite de la chambre de veille par groupe de 6 personnes. Présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI – Passeport).

Le personnel se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre les visites à tout moment pour raisons opérationnelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille par groupe de 6 personnes.

C’est au début du XIXème sièce que furent construits les sémaphores de Cayeux et Hautebut, avec pour rôle la surveillance des approches de la baie de Somme. Durant la 2ème guerre mondiale, le personnel du sémaphore de Cayeux est renforcé par une 20aine de marins. A la veille de la libération, les allemands détruirent ce vieux sémaphore. La non reconstruction des sémaphores de Tréport, de Cayeux et du Touquet, laisse entre Dieppe et Boulogne sur mer une zone sans surveillance. Il est alors décidé de construire un sémaphore sur les hauteurs de Ault, aménagé dans un bâtiment servant de colonie de vacances ; il est inauguré à l’été 1980. Situé au sommet du dernier promontoire de la zone des falaises à 75 mètres au-dessus du niveau de la mer, il domine ainsi la baie de Somme. Géré par la Marine nationale, ce sémaphore permet d’assurer une veille continue et la surveillance des approches maritime de Criel-sur-Mer jusqu’au Touquet

Sémaphore – Rue Douville Maillefeu – 80460 Ault Rue Douville Maillefeu 80460 Ault Ault 80460 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-letreport-mers.fr/offres/journees-du-patrimoine-semaphore-ault-fr-6693336/ »}]

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille par groupe de 6 personnes.

©MARINE NATIONALE