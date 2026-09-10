Visite du sémaphore de Brignogan, Sémaphore de Brignogan, Plounéour-Brignogan-Plages

Informations pratiques

Visite du sémaphore de Brignogan 19 et 20 septembre Sémaphore de Brignogan Finistère

Début des inscriptions auprès de l’office de tourisme, le 1er septembre et fin des inscriptions le 7 septembre ! https://www.cotedeslegendes.bzh/agenda/visite-du-semaphore-de-brignogan/

Visite de 30 minutes de 10h à 16h30, pause entre 12h et 14h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir le sémaphore de Brignogan, l’un des 25 sémaphores qui surveille sur le littoral Atlantique.

Ouvert de manière exceptionnelle à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous en apprendrez plus sur son architecture mais surtout sur son rôle et son fonctionnement. Construit en 1980 pour remplacer le sémaphore de l’Aber Wrac’h qui avait un panorama de surveillance trop limité, sa situation permet de couvrir l’horizon de Portsall à l’île de Batz.

Grimpez en haut de sa tour de 15 m surplombant la Côte des Légendes et découvrez le métier de ceux qui y veillent en permanence pour la sécurité de tous.

Informations pratiques :

– L’utilisation des appareils connectés ou photographiques est formellement interdite sur l’ensemble du site ;

– Les sacs supérieurs à 15L seront interdits (étroitesse des lieux et contrainte de sécurité) ;

– Aucun visiteur ne sera accepté s’il ne s’est pas préalablement inscrit sur le registre de l’office de tourisme ;

– Sans préavis, les visites pourront être annulées ;

– Aucun accès aux sanitaires ;

– Il y a 86 marches à gravir pour bénéficier de la visite ;

– Être en possession d’une pièce d’identité (obligatoire).

Réservation avant le 7 septembre au soir : https://www.cotedeslegendes.bzh/agenda/visite-du-semaphore-de-brignogan/

Sémaphore de Brignogan stread vras 29021 Plounéour-Brignogan-Plages Plounéour-Brignogan-Plages 29890 Brignogan-Plages Finistère Bretagne 0229611360 https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA29001630 [{« link »: « https://www.cotedeslegendes.bzh/agenda/visite-du-semaphore-de-brignogan/ »}] Le sémaphore de Brignogan, l’un des 25 sémaphores qui surveille sur le littoral Atlantique. Construit en 1980 pour remplacer le sémaphore de l’Aber Wrac’h qui avait un panorama de surveillance trop limité, sa situation permet de couvrir l’horizon de Portsall à l’île de Batz. Il se compose d’une tour supportant une chambre de veille au pied de laquelle sont accolés les logements. Afin de l’intégrer visuellement entre les énormes blocs de rocher surplombant le rivage, le sémaphore est revêtu, côté mer, d’une peau en pierre de taille. marche pour accéder à la tour de contrôle

Venez découvrir le sémaphore de Brignogan, l’un des 25 sémaphores qui surveille sur le littoral Atlantique.

©TCDL