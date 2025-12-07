Visite du site archéologique, Musée et site archéologique de Javols, Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Visite du site archéologique 18 – 20 septembre Musée et site archéologique de Javols Lozère

Gratuit. Limité à 14 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite en réalité virtuelle du site archéologique

Musée et site archéologique de Javols 177 Rue d’Andéritum, 48130 Peyre en Aubrac, France Peyre en Aubrac 48130 Javols Lozère Occitanie 0466428724 http://archeologie-javols.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 42 87 24 »}] Javols, est connu dans l’Antiquité, sous le nom d’Anderitum, capitale gallo-romaine des Gabales. C’est une des rares capitales de cités antiques à avoir échappé à l’urbanisation. Javols reste en effet un cas très rare de chef-lieu de cité ayant survécu comme village, sans subir de grosses modifications. Temples, thermes, rues et une place circulaire ont été identifiés. L’occupation du site s’étend entre la fin du Ie siècle avant J.-C. et la fin du IIIe siècle après J.-C. A 6km d’Aumont Aubrac et à proximité directe de l’autoroute. Accès par l’A75, sortie 35 Nord / 36 Sud, puis suivre les panneaux « Javols, site archéologique ». Parking gratuit.

Visite en réalité virtuelle du site archéologique

©MuséedeJavols