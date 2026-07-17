Visite du site de l’abbaye de Dommartin, Abbaye de Dommartin, Tortefontaine

Informations pratiques

Visite du site de l’abbaye de Dommartin Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye de Dommartin Pas-de-Calais

Parking rue de Dommartin. Chiens non admis sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre du site de l’Abbaye de Dommartin à Tortefontaine : ruines, quartier abbatial, jardins.

Abbaye de Dommartin 31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE Tortefontaine 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Visite libre du site de l’Abbaye de Dommartin à Tortefontaine : ruines, quartier abbatial, jardins.

©Anne-Laure BOURGOIS et JEP 2026