Visite du site de l’abbaye de Dommartin, Abbaye de Dommartin, Tortefontaine
dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Dommartin · Tortefontaine
Informations pratiques
Visite du site de l’abbaye de Dommartin Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye de Dommartin Pas-de-Calais
Parking rue de Dommartin. Chiens non admis sur le site.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre du site de l’Abbaye de Dommartin à Tortefontaine : ruines, quartier abbatial, jardins.
Abbaye de Dommartin 31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE Tortefontaine 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite libre du site de l’Abbaye de Dommartin à Tortefontaine : ruines, quartier abbatial, jardins.
©Anne-Laure BOURGOIS et JEP 2026