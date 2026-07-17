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Visite du site de l’abbaye de Dommartin, Abbaye de Dommartin, Tortefontaine

dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Dommartin · Tortefontaine

Visite du site de l’abbaye de Dommartin, Abbaye de Dommartin, Tortefontaine

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de Dommartin
Adresse
31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE
Ville
62140 Tortefontaine
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Parking rue de Dommartin. Chiens non admis sur le site.

Visite du site de l’abbaye de Dommartin Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye de Dommartin Pas-de-Calais

Parking rue de Dommartin. Chiens non admis sur le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre du site de l’Abbaye de Dommartin à Tortefontaine : ruines, quartier abbatial, jardins.

Abbaye de Dommartin 31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE Tortefontaine 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Visite libre du site de l’Abbaye de Dommartin à Tortefontaine : ruines, quartier abbatial, jardins.

©Anne-Laure BOURGOIS et JEP 2026

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