Voix de pierre : chronique d’une abbaye blessée, Abbaye de Dommartin, Tortefontaine

Informations pratiques

Voix de pierre : chronique d’une abbaye blessée Vendredi 18 septembre, 19h30 Abbaye de Dommartin Pas-de-Calais

Réservation obligatoire, jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

« Voix de pierre: Dommartin, chronique d’une abbaye blessée »

À la nuit tombée, l’Abbaye de Dommartin devient le décor d’un spectacle son et lumière immersif conçu et mis en scène par Floryan Maison et Sébastien Delsart . Ce parcours nocturne inédit, entre projections, univers sonores et tableaux vivants, entraîne les visiteurs dans l’histoire sensible d’un monument marqué par les siècles, ses blessures et sa renaissance possible. Une création spectaculaire où les pierres retrouvent leur voix.

Abbaye de Dommartin 31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE Tortefontaine 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ancienneabbayededommartin@gmail.com »}]

« Voix de pierre: Dommartin, chronique d’une abbaye blessée »

Anne-Laure BOURGOIS