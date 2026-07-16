Voix de pierre : chronique musicale d’une abbaye blessée, Abbaye de Dommartin, Tortefontaine

Informations pratiques

Voix de pierre : chronique musicale d’une abbaye blessée Samedi 19 septembre, 19h30 Abbaye de Dommartin Pas-de-Calais

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

« Voix de pierre : chronique musicale d’une abbaye blessée «

Concert inédit imaginé par Damien Delfosse, en collaboration avec la Société Musicale d’Auchy-les-Hesdin, et Anne-Laure BOURGOIS, de l’Abbaye de Dommartin.

Dans une construction musicale pensée comme une narration progressive, les œuvres célèbres choisies font émerger les tensions, les blessures mais aussi l’espérance qui traversent le thème du patrimoine en danger. Une expérience rare où la musique dialogue avec l’architecture et l’histoire du lieu.

Abbaye de Dommartin 31 rue de Dommartin 62140 TORTEFONTAINE Tortefontaine 62140 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ancienneabbayededommartin@gmail.com »}]

« Voix de pierre : chronique musicale d’une abbaye blessée »

©Anne-Laure BOURGOIS