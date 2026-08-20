Visite du site de Sabourin, École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Visite du site de Sabourin 15 et 16 octobre École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Limité à 28 personne – Sur Inscription à l’adresse mail du CAUE : contact@caue63.com Merci de renseigner le niveau de la classe et les coordonnées de l’enseignant référent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Le CAUE du Puy-de-Dôme propose de faire découvrir le bâtiment à des élèves de classes allant du CE2 à la 5ème. La visite d’environ 2 h 00, sera commentée par un architecte du CAUE 63. Un livret illustré et ludique, comportant une quinzaine de questions, sera fourni à chaque jeune pour l’accompagner et l’aider à comprendre ce qui fait la particularité de ce lieu et des évolutions qu’il a subies entre le XXe et le XXIe siècle. Les enseignants pourront également se servir du livret comme d’un tremplin pour développer certains thèmes.

Les objectifs pédagogiques sont principalement :

Apprendre à observer, développer sa curiosité.

Découvrir l’histoire d’un lieu et comprendre ses fonctions.

Découvrir l’architecture (en particulier celle du XX et XXIe siècle) et le travail de l’architecte (et de l’étudiant en architecture)

Conforter ses connaissances en architecture : détails, matériaux, structure, fonction, tendances…

Comprendre son environnement : notion de paysage, organisation de la ville…

À l’issue de la visite, une affiche A3 montrant le bâtiment (affiche issue de l’exposition Archi XX-XXI) sera remise à chaque jeune pour qu’il puisse témoigner de ses découvertes architecturales à la maison.

Vous pouvez vous pré-inscrire à cette visite en nous contactant au 04 73 42 21 20 ou par mail à contact@caue63.com

Site Internet : www.caue63.com

École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand 85 rue docteur Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473347150 http://www.clermont-fd.archi.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 42 21 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue63.com »}] [{« link »: « mailto:contact@caue63.com »}, {« link »: « http://www.caue63.com »}] Construit dans les années 1930 par l’architecte Albéric Aubert, l’hôpital sanatorium correspond au mouvement de construction hospitalière liée aux progrès de la médecine et à l’inadaptation des anciens équipements face aux grandes maladies transmissibles. Cet édifice s’inscrit dans le mouvement fonctionnaliste inspiré par le Bauhaus et par la pensée de Le Corbusier et Gropius, s’appuyant sur les principes de fonctionnalisme (clarté, simplicité des lignes, horizontalité, matériaux modernes). Ce site est appelé à devenir la future École d’Architecture de Clermont-Ferrand. Ses larges baies horizontales, la prépondérance de la couleur blanche, sa cinquième façade constituée par la terrasse et sa composition claire et formelle sont caractéristiques de ce courant architectural. Une coupole en béton en partie translucide se révèlera à nouveau à la lumière zénithale lorsque disparaîtra la couverture qui la cache de la lumière du jour. Il dispose d’une situation exceptionnelle dans le Puy de Chanturgue et se pose dans le paysage à la façon d’un phare. L’hôpital a été racheté par l’État en vue d’y installer une école d’architecture.

Le CAUE du Puy-de-Dôme propose de faire découvrir le bâtiment à des élèves de classes allant du CE2 à la 5ème. La visite d’environ 2 h 00, sera commentée par un architecte du CAUE 63. Un livret et de…

© Romain Blanchi