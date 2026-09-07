Visite du site du moulin de la Grée, Moulin de la Grée, Plumelec
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de la Grée · Plumelec
Informations pratiques
Visite du site du moulin de la Grée 19 et 20 septembre Moulin de la Grée Morbihan
accès au moulin non PMR
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite du moulin commentée
un des deux mémoriaux SAS de France
39/45 : un chemin de mémoire qui vous guide vers les différents lieux emblématiques de la commune
Moulin de la Grée Moulin de la Grée 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/blog/decouvrir/histoire/plumelec-haut-lieu-de-la-resistance-bretonne/ https://www.calameo.com/read/004685112ff8971d86eb3 Sur sa colline à 166m d’altitude qui surplombe Plumelec (Morbihan), le moulin de la grée est devenu un témoignage de la résistance bretonne
En 1989, la commune de Plumelec (Morbihan) a été choisie pour l’érection du mémorial qui rend hommage aux soixante-dix-sept parachutistes SAS de la France libre morts au combat, abattus, exécutés sans jugement ou décédés des suites de leurs blessures en Bretagne. possibilité de se garer facilement
Visite commentée du moulin
©mairie de Plumelec
À voir aussi à Plumelec (Morbihan)
- Journées Européennes du Patrimoine au Château de Callac Plumelec 19 septembre 2026
- Découverte du Musée de la Peupleraie, Musée de plein air, Plumelec 19 septembre 2026
- Visite libre ou commentée du Château de Callac, Château de Callac, Plumelec 19 septembre 2026
- Visite de la Chapelle Saint-Maudé, Chapelle Saint Maudé, Callac, Plumelec 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint Maurice, à Saint Aubin, Église Saint-Aubin, Plumelec 19 septembre 2026