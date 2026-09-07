Visite du site du moulin de la Grée, Moulin de la Grée, Plumelec

Informations pratiques

Visite du site du moulin de la Grée 19 et 20 septembre Moulin de la Grée Morbihan

accès au moulin non PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du moulin commentée

un des deux mémoriaux SAS de France

39/45 : un chemin de mémoire qui vous guide vers les différents lieux emblématiques de la commune

Moulin de la Grée Moulin de la Grée 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/blog/decouvrir/histoire/plumelec-haut-lieu-de-la-resistance-bretonne/ https://www.calameo.com/read/004685112ff8971d86eb3 Sur sa colline à 166m d’altitude qui surplombe Plumelec (Morbihan), le moulin de la grée est devenu un témoignage de la résistance bretonne

En 1989, la commune de Plumelec (Morbihan) a été choisie pour l’érection du mémorial qui rend hommage aux soixante-dix-sept parachutistes SAS de la France libre morts au combat, abattus, exécutés sans jugement ou décédés des suites de leurs blessures en Bretagne. possibilité de se garer facilement

Visite commentée du moulin

©mairie de Plumelec