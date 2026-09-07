Visite du site ferroviaire de Niversac, Site ferroviaire de Niversac, Boulazac Isle Manoire
samedi 19 septembre 2026 · Site ferroviaire de Niversac · Boulazac Isle Manoire
Informations pratiques
Visite du site ferroviaire de Niversac 19 et 20 septembre Site ferroviaire de Niversac Dordogne
Gratuit. Sans limitation pour l’initiation au graff.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Sur le site de Niversac, le graffeur Crazy One proposera une initiation ouverte à tous les publics.
Des visites du site ferroviaire de la gare de Niversac seront également proposées le samedi à 11h, ainsi que le dimanche à 11h et à 14h30. D’une durée d’environ 30 minutes, elles permettront notamment d’accéder exceptionnellement au château d’eau.
Site ferroviaire de Niversac 204 rue Laure Gatet 24750 Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire 24750 Saint-Laurent-sur-Manoire Dordogne Nouvelle-Aquitaine + 33 5 53 53 10 63
Sur le site de Niversac, le graffeur Crazy One proposera une initiation ouverte à tous les publics.
© Office de Tourisme du Grand Périgueux
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