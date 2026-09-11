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Visite du théâtre de l’Idéal, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de l'Idéal · Tourcoing

Visite du théâtre de l’Idéal, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de l'Idéal
Adresse
19 rue des Champs, 59200 Tourcoing, France
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Visite du théâtre de l’Idéal Samedi 19 septembre, 11h30 Théâtre de l’Idéal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite du théâtre de l’Idéal
Par l’équipe du théâtre
Découvrez l’histoire du théâtre de l’Idéal et entrez dans les coulisses du lieu pour en savoir un peu plus sur ce théâtre situé en plein cœur du quartier Brun Pain.

Samedi à 11h30 (durée : 1h)
Sur réservation : accueil@theatredunord.fr ou au 03 20 14 24 24

Théâtre de l’Idéal 19 rue des Champs, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0320142424 https://www.theatredunord.fr/le-theatre-du-nord/les-lieux/tourcoing [{« type »: « email », « value »: « accueil@theatredunord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 24 24 »}] [{« link »: « mailto:accueil@theatredunord.fr »}] Une salle de 320 places, appelée L’Idéal, du nom de l’ancien cinéma de quartier du Brun Pain où se développa en 1978 le Centre dramatique du Nord, berceau du Centre Dramatique National. Rénové en 2002, ce second site du Théâtre du Nord a l’avantage d’être une salle modulable qui permet l’accueil de toutes les scénographies. Métro ligne2 / Tram : station Colbert Bus 87 ou 84 : arrêt Rue des Champs
Visite du théâtre de l’Idéal

© DR

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