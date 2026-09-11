Visite du théâtre de l’Idéal, Théâtre de l’Idéal, Tourcoing

Informations pratiques

Visite du théâtre de l’Idéal Samedi 19 septembre, 11h30 Théâtre de l’Idéal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite du théâtre de l’Idéal

Par l’équipe du théâtre

Découvrez l’histoire du théâtre de l’Idéal et entrez dans les coulisses du lieu pour en savoir un peu plus sur ce théâtre situé en plein cœur du quartier Brun Pain.

Samedi à 11h30 (durée : 1h)

Sur réservation : accueil@theatredunord.fr ou au 03 20 14 24 24

Théâtre de l’Idéal 19 rue des Champs, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 0320142424 https://www.theatredunord.fr/le-theatre-du-nord/les-lieux/tourcoing [{« type »: « email », « value »: « accueil@theatredunord.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 14 24 24 »}] [{« link »: « mailto:accueil@theatredunord.fr »}] Une salle de 320 places, appelée L’Idéal, du nom de l’ancien cinéma de quartier du Brun Pain où se développa en 1978 le Centre dramatique du Nord, berceau du Centre Dramatique National. Rénové en 2002, ce second site du Théâtre du Nord a l’avantage d’être une salle modulable qui permet l’accueil de toutes les scénographies. Métro ligne2 / Tram : station Colbert Bus 87 ou 84 : arrêt Rue des Champs

Visite du théâtre de l’Idéal

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