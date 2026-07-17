Visite du Transbordeur Le Transbordeur Montayral

Informations pratiques

Montayral

Visite du Transbordeur

Le Transbordeur Chemin de l’écluse Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-30 2026-09-20

Ce nouvel aménagement offre désormais un passage sur la rivière Lot, face à la centrale hydraulique de Fumel. Il ouvre ainsi un parcours de près de 130 km, permettant aux amateurs de navigation de profiter de la rivière Lot, depuis Aiguillon (47) jusqu’à Albas, dans le département voisin du Lot.

L’Office de Tourisme de Fumel-Vallée du Lot vous invite à découvrir le site du transbordeur (ou élévateur à sangles) de Fumel à travers une visite commentée.

L’objectif de cette démarche est d’apporter des réponses aux nombreuses questions soulevées par les habitants et les visiteurs. Ce nouvel aménagement offre désormais un passage sur la rivière Lot, face à la centrale hydraulique de Fumel. Il ouvre ainsi un parcours de près de 130 km, permettant aux amateurs de navigation de profiter de la rivière Lot, depuis Aiguillon (47) jusqu’à Albas, dans le département voisin du Lot.

Ce chantier a été conçu dans une démarche éco-responsable et constitue la première étape d’un projet plus vaste. Il prévoit le développement d’une activité écotouristique liée à la maintenance et à l’hibernage des bateaux. Par ailleurs, l’ancien chemin de halage sera transformé en voie verte. .

Le Transbordeur Chemin de l’écluse Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English :

This new development now offers a passageway over the River Lot, opposite the Fumel hydroelectric power station. It opens up a route of almost 130 km, enabling boating enthusiasts to enjoy the River Lot from Aiguillon (47) to Albas, in the neighboring Lot department.

L’événement Visite du Transbordeur Montayral a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Vallée du Lot et Garonne