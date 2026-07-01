Visite du tribunal judiciaire de Nantes, tribunal judiciaire, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · tribunal judiciaire · Nantes
Informations pratiques
Visite du tribunal judiciaire de Nantes 19 et 20 septembre tribunal judiciaire Loire-Atlantique
30 personnes par visite, visite de 50 minutes, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Visite du Palais de justice de Nantes comprenant :
-une présentation sous l’angle architectural et bâtimentaire de l’œuvre de Jean NOUVEL et de l’exposition représentant les étapes de la conception et de la construction du Palais, installée dans la salle des pas perdus
-une présentation sous l’angle judiciaire et institutionnel : symbolique judiciaire, organisation judiciaire, métiers de la justice.
tribunal judiciaire 19 quai François Mitterrand 44200 NANTES Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0892464044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}]
Visite du Palais de justice de Nantes comprenant :
©Hélène MANENT
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