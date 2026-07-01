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Visite du tribunal judiciaire de Nantes, tribunal judiciaire, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · tribunal judiciaire · Nantes

Visite du tribunal judiciaire de Nantes, tribunal judiciaire, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
tribunal judiciaire
Adresse
19 quai François Mitterrand 44200 NANTES
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
30 personnes par visite, visite de 50 minutes, réservation obligatoire

Visite du tribunal judiciaire de Nantes 19 et 20 septembre tribunal judiciaire Loire-Atlantique

30 personnes par visite, visite de 50 minutes, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Visite du Palais de justice de Nantes comprenant :
-une présentation sous l’angle architectural et bâtimentaire de l’œuvre de Jean NOUVEL et de l’exposition représentant les étapes de la conception et de la construction du Palais, installée dans la salle des pas perdus
-une présentation sous l’angle judiciaire et institutionnel : symbolique judiciaire, organisation judiciaire, métiers de la justice.

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Visite du Palais de justice de Nantes comprenant :

©Hélène MANENT

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