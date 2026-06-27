Visite du verger et dégustation de produits transformés La Bernerie-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · La Bernerie-en-Retz
Informations pratiques
La Bernerie-en-Retz
Visite du verger et dégustation de produits transformés
20 avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Profitez des journées du patrimoine pour visiter Les Petits Fruits de la Baie à La Bernerie-en-retz.
Visite du verger, présentation des différentes cultures arboricoles et dégustation de produits transformés issus du verger des Petits fruits de la Baie, Anne Claire sera ravie de vous devoiler les coulisses de son entreprise.
un parking à proximité pour vous garer gratuitement
Retrouvez le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 2026 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que la carte interactive ICI.
Retrouvez l’agenda de La Bernerie en Retz .
20 avenue de la Noue Fleurie La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 02 62 35 anneclairecorbe@aol.com
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English :
Take advantage of Heritage Days to visit Les Petits Fruits de la Baie in La Bernerie-en-Retz.
L’événement Visite du verger et dégustation de produits transformés La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-08-13 par I_OT Pornic
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