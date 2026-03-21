Visite du village de Mont Place de la mairie Mont lundi 20 juillet 2026.

Mont

Visite du village de Mont

Place de la mairie MONT Mont Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Belvédère du Louron, Mont offre un patrimoine authentique dans un cadre enchanteur. Son église peinte à l’extérieur et à l’intérieur est sans aucun doute l’une des plus exceptionnelles de la vallée.

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Place de la mairie MONT Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Mont, the belvedere of the Louron, offers an authentic heritage in an enchanting setting. Its church, painted inside and out, is undoubtedly one of the most exceptional in the valley.

L’événement Visite du village de Mont Mont a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65