Visite du village de Mont Place de la mairie Mont
Visite du village de Mont Place de la mairie Mont lundi 20 juillet 2026.
Mont
Visite du village de Mont
Place de la mairie MONT Mont Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Belvédère du Louron, Mont offre un patrimoine authentique dans un cadre enchanteur. Son église peinte à l’extérieur et à l’intérieur est sans aucun doute l’une des plus exceptionnelles de la vallée.
.
Place de la mairie MONT Mont 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mont, the belvedere of the Louron, offers an authentic heritage in an enchanting setting. Its church, painted inside and out, is undoubtedly one of the most exceptional in the valley.
L’événement Visite du village de Mont Mont a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
À voir aussi à Mont (Hautes-Pyrénées)
- Atelier Les TND c’est quoi ? Mont 11 juin 2026
- Atelier Créa de Cora Mont 15 juin 2026
- Atelier les deux ans de l’asso Mont 20 juin 2026
- Le monde paysan de Monsieur Mulot, Chez Gilbert Mulot, Mont 26 juin 2026
- Randonnée Culturelle entre Mont et Saint-Calixte, Mont, Mont 27 juin 2026