Visite du village de Trèves Trèves Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Visite du village de Trèves

Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous devant l’église pour une visite commentée par l’Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

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Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 92 55 ctctourismetculture@laposte.net

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English :

Meet in front of the church for a guided tour led by the Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.

L’événement Visite du village de Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME