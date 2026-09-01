Visite du village de Trèves Trèves Gennes-Val-de-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Trèves · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Visite du village de Trèves
Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Rendez-vous devant l’église pour une visite commentée par l’Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.
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Trèves 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 92 55 ctctourismetculture@laposte.net
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English :
Meet in front of the church for a guided tour led by the Association Tourisme et Culture de Chênehutte-Trèves-Cunault.
L’événement Visite du village de Trèves Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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