Visite d’un atelier de luthier Jean-Claude Condi Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt Mirecourt

Mirecourt

Visite d’un atelier de luthier Jean-Claude Condi

Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 5 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-06 16:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03

Visite atelier de lutherie Jean Claude Condi.

Rendez vous à l’office de tourisme.

Découvrez l’histoire et la conception de la nyckelharpa (vièle à archet scandinave) et visitez l’atelier de lutherie de Jean-Claude Condi.

Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.

Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public

2 .

Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 5 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

Visit Jean Claude Condi’s violin-making workshop.

Meet at the tourist office.

Discover the history and design of the nyckelharpa (Scandinavian bowed fiddle) and visit Jean-Claude Condi?s lutherie workshop.

Booking deadline: the Saturday before the tour.

Registration and payment required at the Tourist Office of Mirecourt and Environs, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reserve .

L’événement Visite d’un atelier de luthier Jean-Claude Condi Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT