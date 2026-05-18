Visite d’un atelier de luthier Jean-Claude Condi Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier Jean-Claude Condi Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt Mirecourt lundi 6 juillet 2026.
Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier Jean-Claude Condi
Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 5 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-06 16:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03
Visite atelier de lutherie Jean Claude Condi.
Rendez vous à l’office de tourisme.
Découvrez l’histoire et la conception de la nyckelharpa (vièle à archet scandinave) et visitez l’atelier de lutherie de Jean-Claude Condi.
Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.
Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public
2 .
Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 5 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
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English :
Visit Jean Claude Condi’s violin-making workshop.
Meet at the tourist office.
Discover the history and design of the nyckelharpa (Scandinavian bowed fiddle) and visit Jean-Claude Condi?s lutherie workshop.
Booking deadline: the Saturday before the tour.
Registration and payment required at the Tourist Office of Mirecourt and Environs, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reserve .
L’événement Visite d’un atelier de luthier Jean-Claude Condi Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT
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