Visite d’un immeuble particulier avec parties de la cour intérieure et passage voûté du 15e siècle, Immeuble particulier, Dijon
samedi 19 septembre 2026 · Immeuble particulier · Dijon
Informations pratiques
Visite d’un immeuble particulier avec parties de la cour intérieure et passage voûté du 15e siècle Samedi 19 septembre, 09h00 Immeuble particulier Côte-d’Or
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Au sein d’un édifice construit au 15e siècle, venez découvrir plusieurs parties classées Monument Historique dont le passage vouté d’un des appartements avec sa peinture murale datant du 19e siècle, ainsi que le puit et les encadrements de fenêtres de la cour intérieur.
Immeuble particulier 2B rue du Lycée, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Au sein d’un édifice construit au 15e siècle, venez découvrir plusieurs parties classées Monument Historique dont le passage vouté d’un des appartements avec sa peinture murale datant du 19e siècle,…
© Olivier LEMOINE
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