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Visite d’un immeuble particulier avec parties de la cour intérieure et passage voûté du 15e siècle, Immeuble particulier, Dijon

samedi 19 septembre 2026 · Immeuble particulier · Dijon

Visite d’un immeuble particulier avec parties de la cour intérieure et passage voûté du 15e siècle, Immeuble particulier, Dijon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Immeuble particulier
Adresse
2B rue du Lycée, 21000 Dijon
Ville
21000 Dijon
Département
Côte-d'Or

Visite d’un immeuble particulier avec parties de la cour intérieure et passage voûté du 15e siècle Samedi 19 septembre, 09h00 Immeuble particulier Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au sein d’un édifice construit au 15e siècle, venez découvrir plusieurs parties classées Monument Historique dont le passage vouté d’un des appartements avec sa peinture murale datant du 19e siècle, ainsi que le puit et les encadrements de fenêtres de la cour intérieur.

Immeuble particulier 2B rue du Lycée, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
Au sein d’un édifice construit au 15e siècle, venez découvrir plusieurs parties classées Monument Historique dont le passage vouté d’un des appartements avec sa peinture murale datant du 19e siècle,…

© Olivier LEMOINE

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