Visite d’un jardin privé à Capestang, Jardin privé à Capestang, Capestang

Visite d’un jardin privé à Capestang Samedi 6 juin, 13h00 Jardin privé à Capestang Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Découvrez un jardin privé de 1 000 m² en pleine évolution, progressivement transformé en jardin forestier à l’aspect naturel. Jeunes arbres, arbustes et floraisons se mêlent dans une composition vivante où la nature semble reprendre ses droits tout en conservant une structure pensée et harmonieuse.

Le jardin accueille de nombreuses variétés de plantes, avec une attention particulière portée aux espèces résistantes à la sécheresse, notamment les vivaces. Cultivé dans le respect de l’environnement, il illustre une approche durable et attentive au vivant.

La visite permet également de découvrir un espace potager en jardinières surélevées, un petit verger ainsi qu’un projet de plantation destiné à limiter l’érosion sur une pente escarpée.

Un lieu inspirant, entre expérimentation paysagère, biodiversité et jardinage écologique.

Jardin privé à Capestang 7bis Avenue Emile Loscos, 34310 Capestang Capestang 34310 Hérault Occitanie 07 64 81 55 35 https://languedoc-garden.com/ [{« type »: « email », « value »: « gabryel@etik.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0764815535 »}] Découvrez un jardin privé de 1 000 m² en pleine transformation en jardin forestier à l’aspect naturel. Jeunes arbres, arbustes et floraisons vivaces s’y mêlent harmonieusement pour composer un paysage vivant, à la fois libre et structuré.

Le jardin met à l’honneur de nombreuses variétés de plantes résistantes à la sécheresse, cultivées dans le respect de l’environnement. Au fil de la promenade, vous découvrirez également un espace potager en jardinières surélevées, un petit verger ainsi qu’un projet de plantation destiné à lutter contre l’érosion sur une pente escarpée.

Un lieu en constante évolution, pensé comme un espace de biodiversité, d’expérimentation et de partage autour d’un jardinage durable. Parking à proximité au port de Capestang, accès difficile pour les personnes en situation de handicap.

Découvrez un jardin privé de 1 000 m² en pleine évolution, progressivement transformé en jardin forestier à l’aspect naturel. Jeunes arbres, arbustes et floraisons se mêlent dans une composition où …

©GabrieleBryant