Visite d’un musée : l’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours, Musée du Patrimoine Thaonnais, Thaon-les-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Patrimoine Thaonnais · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Visite d’un musée : l’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours 19 et 20 septembre Musée du Patrimoine Thaonnais Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ne manquez pas de visiter le musée du Patrimoine thaonnais pour vous plonger dans les méandres de l’histoire locale, ponctuée de nombreuses anecdotes distillées par les membres de l’association qui assurent les visites.
L’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours, n’aura plus de secrets pour vous.
Musée du Patrimoine Thaonnais 1 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est Parkings à proximité
Ne manquez pas de visiter le musée du Patrimoine thaonnais pour vous plonger dans les méandres de l’histoire locale, ponctuée de nombreuses anecdotes distillées par les membres de l’association qui à…
© Olivier Renard
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