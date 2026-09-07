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Visite d’un musée : l’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours, Musée du Patrimoine Thaonnais, Thaon-les-Vosges

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Patrimoine Thaonnais · Thaon-les-Vosges

Visite d’un musée : l’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours, Musée du Patrimoine Thaonnais, Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Patrimoine Thaonnais
Adresse
1 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges
Ville
88150 Thaon-les-Vosges
Département
Vosges

Visite d’un musée : l’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours 19 et 20 septembre Musée du Patrimoine Thaonnais Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ne manquez pas de visiter le musée du Patrimoine thaonnais pour vous plonger dans les méandres de l’histoire locale, ponctuée de nombreuses anecdotes distillées par les membres de l’association qui assurent les visites.

L’histoire de la ville, de l’époque romaine à nos jours, n’aura plus de secrets pour vous.

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© Olivier Renard

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