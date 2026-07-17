AGENDA · Charleville-Mézières
Visite d’un Temple Protestant, Eglise Protestante Unie, Charleville-Mézières
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Protestante Unie · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Visite d’un Temple Protestant 19 et 20 septembre Eglise Protestante Unie Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite du Temple libre ou commentée et découverte d’une exposition sur la naissance du protestantisme à Charleville-Mézières.
Eglise Protestante Unie 08000 Charleville Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 07 46 28 40 63 https://www.protestants-charleville.org/ https://www.facebook.com/EPUDFCharlevilleMezieres/
Visite d’un Temple Protestant
© Jocelyne Froidcourt
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Atelier L’art déco sous toutes ses formes Charleville-Mézières 18 juillet 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 20 juillet 2026
- Commémoration de la Fête nationale Belge Charleville-Mézières 21 juillet 2026
- Animation Mobilités, Port du Mont-Olympe, Charleville-Mézières 23 juillet 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 26 juillet 2026