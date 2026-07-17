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Visite d’un Temple Protestant, Eglise Protestante Unie, Charleville-Mézières

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Protestante Unie · Charleville-Mézières

Visite d’un Temple Protestant, Eglise Protestante Unie, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Protestante Unie
Adresse
08000 Charleville Mézières
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

Visite d’un Temple Protestant 19 et 20 septembre Eglise Protestante Unie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite du Temple libre ou commentée et découverte d’une exposition sur la naissance du protestantisme à Charleville-Mézières.

Eglise Protestante Unie 08000 Charleville Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 07 46 28 40 63 https://www.protestants-charleville.org/ https://www.facebook.com/EPUDFCharlevilleMezieres/
Visite d’un Temple Protestant

© Jocelyne Froidcourt

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