Visite d’un Temple Protestant, Eglise Protestante Unie, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Visite d’un Temple Protestant 19 et 20 septembre Eglise Protestante Unie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite du Temple libre ou commentée et découverte d’une exposition sur la naissance du protestantisme à Charleville-Mézières.

Eglise Protestante Unie 08000 Charleville Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 07 46 28 40 63 https://www.protestants-charleville.org/ https://www.facebook.com/EPUDFCharlevilleMezieres/

Visite d’un Temple Protestant

© Jocelyne Froidcourt