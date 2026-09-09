Visite d’une chapelle : véritable chef-d’œuvre de travail du bois et de la peinture, Chapelle salésienne, Thaon-les-Vosges

Informations pratiques

Visite d’une chapelle : véritable chef-d’œuvre de travail du bois et de la peinture 19 et 20 septembre Chapelle salésienne Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle salésienne sera exceptionnellement ouverte au public, grâce aux bénévoles de la Société des fêtes de Thaon-les-Vosges qui vous donneront l’occasion de le visiter. La chapelle salésienne, véritable chef-d’œuvre de travail du bois et de peinture, abrite notamment une magnifique collection de tableaux peints par une sœur thaonnaise : Sœur Marie de Jésus.

Cette chapelle, nichée au centre d’un bâtiment d’apparence presque anodine, vous enthousiasmera à coup sûr. Un véritable coup de cœur à découvrir absolument.

Chapelle salésienne 2 rue de Lorraine 88150 Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est En 1908, les sœurs Bernadette s’installent dans l’imposante demeure située au 4 rue de Lorraine. La chapelle Salésienne est construite juste à côté et abrite de nombreux tableaux. Fermée depuis 1961, la chapelle s’ouvre aux visiteurs, ponctuellement, notamment lors des journées du Patrimoine. Parkings à proximité

La chapelle salésienne sera exceptionnellement ouverte au public, grâce aux bénévoles de la Société des fêtes de Thaon-les-Vosges qui vous donneront l’occasion de le visiter. La chapelle salésienne, …

© Olivier Renard