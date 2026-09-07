Visite d’une église dont le mobilier est signé par l’artiste décorateur nancéien Majorelle, Temple Protestant, Thaon-les-Vosges
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Thaon-les-Vosges
Informations pratiques
Visite d’une église dont le mobilier est signé par l’artiste décorateur nancéien Majorelle 19 et 20 septembre Temple Protestant Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les visites se dérouleront sous l’égide d’un membre de l’Association du patrimoine thaonnais et vous permettront de découvrir ce temple unique, meublé par Majorelle lui-même.
Temple Protestant 14 rue Rapp Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 88150 Quartier de l’Europe Vosges Grand Est
Les visites se dérouleront sous l’égide d’un membre de l’Association du patrimoine thaonnais et vous permettront de découvrir ce temple unique, meublé par Majorelle lui-même.
© Olivier Renard
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