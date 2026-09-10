Visite d’une mine de fer de la tour Eiffel et de l’accumulateur à minerai Zublin, Mine de Neuves-Maisons, Neuves-Maisons

Informations pratiques

Visite d’une mine de fer de la tour Eiffel et de l’accumulateur à minerai Zublin 19 et 20 septembre Mine de Neuves-Maisons Meurthe-et-Moselle

11 euros adultes, 5,50 euros pour les 10/18 ans. Gratuit pour les 0/9ans. Étudiants 6 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite d’une mine de fer de la tour Eiffel et de l’accumulateur à minerai Zublin.

Il s’agit de se mettre dans la peau des mineurs de fond, dans les vraies galeries où ils ont travaillé au XIXème siècle. Apprenez le métier par des exercices pratiques. Et visitez le magnifique accumulateur à minerai Zublin du XXème siècle. Terminez par une visite audio guidée du parc sidérurgique. Pour petis et grands.

En plus, vous bénéficierez sur le carreau de la mine d’une réduction de minerai dans un bas fourneau et de démonstration de forge.

Buvette sur place. Tarifs habituels. Attention il fait 10 degrés dans la mine. Prévoir des vêtements adaptés.

Mine de Neuves-Maisons Rue du Val de Fer, 54230 Neuves-Maisons Neuves-Maisons 54230 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 95 48 17 64 https://www.minedeneuvesmaisons.org La mine de Neuves-Maisons est une mine de fer, symbole du développement du bassin de Nancy au XIXᵉ siècle. Elle est l’une des mines ayant fourni le fer de la tour Eiffel, notamment.

Elle fut exploitée de 1874 à 1968. Surnommée « la ville souterraine », elle abritait une véritable communauté de travailleurs issus de nombreux corps de métiers : mineurs, poseurs de voies ferrées, chefs de gare, électriciens, et bien d’autres encore. Le fer utilisé pour la construction de la tour Eiffel provient en grande partie de Lorraine, notamment des sites de Ludres, Messein, Neuves-Maisons, Chavigny, Houdemont et Vandœuvre. Ce lien historique fait de la mine de Neuves-Maisons une véritable référence pour les Lorrains, et un symbole fort de l’histoire de la sidérurgie et de l’exploitation de la minette dans le bassin de Nancy.

La mine fut fondée en 1874 par Victor de Lespinats, jeune ingénieur diplômé de l’école des mines de Paris, où il s’était distingué en terminant deuxième de sa promotion. Visionnaire, il est à l’origine de l’essor sidérurgique de Neuves-Maisons. Deux ans avant la création de la mine, en 1872, il avait fondé la Société métallurgique de la Haute-Moselle, pierre angulaire du développement industriel de la région. Parking gratuit sur place.

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©APCI Vincent Ferry