Visite éclair : l’abri de défense passive de Perpigna, Jardin Guillaume Gillet, Royan

Informations pratiques

Visite éclair : l’abri de défense passive de Perpigna 18 et 20 septembre Jardin Guillaume Gillet Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La Ville de Royan propose la visite d’un élément rare, témoin de la Seconde Guerre mondiale et utilisé par la population civile : un abri de défense passive.

Cet abri souterrain en béton a fait l’objet d’une découverte fortuite, puis de fouilles archéologiques.

Jardin Guillaume Gillet rue du champ des oiseaux, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0546399445 »}] Ancien jardin de la Villa Le Chant des oiseaux, devenu jardin public en 2024

La Ville de Royan propose la visite d’un élément rare, témoin de la Seconde Guerre mondiale et utilisé par la population civile : un abri de défense passive.

©R. Riehl, Ville de Royan