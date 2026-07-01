VISITE ÉGLISE SAINT JACQUES DE NANTES XIIem, Église Saint Jacques de Nantes, Nantes

Informations pratiques

VISITE ÉGLISE SAINT JACQUES DE NANTES XIIem 19 et 20 septembre Église Saint Jacques de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Église Saint Jacques de Nantes Pirmil ouverte. Visite extérieure possible en lien avec l’ancien prieuré inclus dans l’hopital St Jacques. Chevet roman typique. Modillions. Visite intérieure avec accompagnement possible. Architecture romane tardive, clefs de voutes, chapitaux romans, Documents explicatifs exposés avec repères historiques Diaporama permenanent. Documents d’aide à la visite disponibles.

Église Saint Jacques de Nantes 73 rue saint Jacques 44200 NANTES Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire 0680067317 église prieurale bénédictine XIIème sur la route de Compostelle, au passage de la Loire à Nantes /pont de Pirmil. Plus ancienne église de Nantes. Visite libre et guidée. Diaporama et panneaux exposition. Bus arrêt « St Jacques » et tramway « gare de Pirmil ». Accès PMR. Parking Pirmil.

Église Saint Jacques de Nantes Pirmil ouverte. Visite extérieure possible en lien avec l’ancien prieuré inclus dans l’hopital St Jacques. Chevet roman typique. Modillions. Visite intérieure avec de à…

©D Royer collection privée