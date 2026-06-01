Visite en autonomie, Jardins et parc du château de Bienassis, Erquy

Visite en autonomie Dimanche 7 juin, 14h00 Jardins et parc du château de Bienassis Côtes-d’Armor

Ouverture entre 14h et 18h. Dernières entrées à 17h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez visiter aussi l’intérieur du château, le Grand Salon, la Salle des Gardes, la cuisine, et la salle à Manger de ce château du XVème et XVIIème siècle.

Avant d’entrer vous pourrez visionner l’historique de Bienassis grâce aux masques de réalité virtuelle.

Profitez d’un parcours audio dans le château, qui vous témoignera de ce que ses pierres ont entendu à travers les siècles … Mais également de nombreux panneaux à l’intérieur et à l’extérieur, souvent accompagnés de notre mascotte qui saura vous renseigner sur l’histoire, comme la faune et la flore…

Jardins et parc du château de Bienassis Bienassis 22430 Erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 72 22 03 https://www.chateau-bienassis.com/ https://www.instagram.com/chateaudebienassis/?hl=fr À l’entrée, grande avenue classée avec ses alignements de chênes et hêtres reconstitués après la tempête de 1987.

Le château classé monument historique (XVe- XVIIe s.) avec ses douves, son mur d’enceinte crénelé, sa cour d’honneur, son jardin à la française, son potager vous invite à la promenade.

Venez visiter aussi l’intérieur du château, le Grand Salon, la Salle des Gardes, la cuisine, et la salle à Manger de ce château du XVème et XVIIème siècle.

©Jérémy Jéhanin / Bureaux d’Informations Touristiques Cap d’Erquy Lamballe – Armor