UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

Visite en Dragon Boat Base nautique Michel Chapuis Besançon

samedi 26 septembre 2026 · Base nautique Michel Chapuis · Besançon

Visite en Dragon Boat Base nautique Michel Chapuis Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Base nautique Michel Chapuis
Adresse
18 avenue de Chardonnet
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

Visite en Dragon Boat

Base nautique Michel Chapuis 18 avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Pagaie en main, cap sur la ville ! A bord d’un dragon boat et en équipe, avec la Société Nautique de Besançon, vous voguerez sur le Doubs à la découverte de Besançon sous un angle peu connu… celui de l’eau !
Une expérience immersive qui allie sport, patrimoine et convivialité, avec un guide-conférencier qui vous dévoile les secrets de la ville entre deux coups de pagaie !   .

Base nautique Michel Chapuis 18 avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  info@besancon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite en Dragon Boat

L’événement Visite en Dragon Boat Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Besançon (Doubs)