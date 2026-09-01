Visite en Dragon Boat Base nautique Michel Chapuis Besançon

Informations pratiques

Besançon

Visite en Dragon Boat

Base nautique Michel Chapuis 18 avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Pagaie en main, cap sur la ville ! A bord d’un dragon boat et en équipe, avec la Société Nautique de Besançon, vous voguerez sur le Doubs à la découverte de Besançon sous un angle peu connu… celui de l’eau !

Une expérience immersive qui allie sport, patrimoine et convivialité, avec un guide-conférencier qui vous dévoile les secrets de la ville entre deux coups de pagaie ! .

Base nautique Michel Chapuis 18 avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

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English : Visite en Dragon Boat

L’événement Visite en Dragon Boat Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON