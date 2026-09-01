Visite en Dragon Boat Base nautique Michel Chapuis Besançon
samedi 26 septembre 2026 · Base nautique Michel Chapuis · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Visite en Dragon Boat
Base nautique Michel Chapuis 18 avenue de Chardonnet Besançon Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Pagaie en main, cap sur la ville ! A bord d’un dragon boat et en équipe, avec la Société Nautique de Besançon, vous voguerez sur le Doubs à la découverte de Besançon sous un angle peu connu… celui de l’eau !
Une expérience immersive qui allie sport, patrimoine et convivialité, avec un guide-conférencier qui vous dévoile les secrets de la ville entre deux coups de pagaie ! .
Base nautique Michel Chapuis 18 avenue de Chardonnet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Visite en Dragon Boat
L’événement Visite en Dragon Boat Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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