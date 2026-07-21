Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville Ferme d’Epaville Montivilliers
mardi 4 août 2026 · Ferme d'Epaville · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville
Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Du bébé au retraité, nous aurons le plaisir de vous faire partager notre passion. À 8 km du Havre, vous aurez une visite guidée de 2 heures pendant laquelle les 5 sens seront en éveil.
Les enfants pourront entrer dans les parcs, donner à manger, caresser ou partager avec leur famille les plaisirs de la ferme. Durant la visite, vous pourrez aussi échanger sur notre métier, l’environnement, notre rôle à tous, l’histoire du clos-masure…
Votre visite contribuera à la sauvegarde d’un patrimoine cauchois du 18ème siècle resté authentique avec son manoir, pigeonnier, cellier, four à pain, verger, mare…
Sur réservation uniquement via ferme-epaville.com rubrique Activités .
Ferme d’Epaville 9 Rue Pierre et Marie Curie Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 58 64 contact@ferme-epaville.com
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English : Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville
L’événement Visite en famille de la ferme pédagogique d’Épaville Montivilliers a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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