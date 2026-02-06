Visite en famille : De la vache jusqu’au bol de lait., La Ferme LG Bio, Ombrée d’Anjou

Visite en famille : De la vache jusqu’au bol de lait. Vendredi 5 juin, 17h00 La Ferme LG Bio Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Retracez le parcours du lait : de la vache au bol de lait en passant par l’alimentation des vaches, la traite robotisée et l’atelier de transformation. A travers une visite guidée de la ferme laitière, vous pourrez découvrir notre troupeau, la traite robotisée, apercevoir l’atelier de transformation avant d’avoir accès à notre boutique et nos produits transformés sur place à la ferme.

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Suivez le parcours du lait grâce à une immersion dans le quotidien d’une exploitation laitière en agriculture biologique. vaches laitières lait

La Ferme LG Bio