Soirée sportive Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Rue des Perreyeurs Ombrée d’Anjou

Ombrée d’Anjou

Soirée sportive Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou

Rue des Perreyeurs Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Soirée sportive organisée dans le cadre de la Quinzaine du sport le 9 juin 2026

Le sport est mis à l’honneur !

Venez passez une soirée pleine d’énergie et de découvertes. Profitez d’ateliers sportifs en continu et de challenges à relever. .

Rue des Perreyeurs Combrée Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

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English :

Sports evening organized as part of the Quinzaine du sport on June 9, 2026

L’événement Soirée sportive Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu