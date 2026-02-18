Soirée sportive Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Rue des Perreyeurs Ombrée d’Anjou
Soirée sportive Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Rue des Perreyeurs Ombrée d’Anjou mardi 9 juin 2026.
Ombrée d’Anjou
Soirée sportive Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou
Rue des Perreyeurs Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Soirée sportive organisée dans le cadre de la Quinzaine du sport le 9 juin 2026
Le sport est mis à l’honneur !
Venez passez une soirée pleine d’énergie et de découvertes. Profitez d’ateliers sportifs en continu et de challenges à relever. .
Rue des Perreyeurs Combrée Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
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English :
Sports evening organized as part of the Quinzaine du sport on June 9, 2026
L’événement Soirée sportive Quinzaine du sport Ombrée d’Anjou Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Anjou bleu
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