Visite en famille de l’exposition Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins
mardi 20 octobre 2026 · Place du Colonel Laussedat · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite en famille de l’exposition Archéologie
Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27 2026-12-22
Accompagné d’une médiatrice et à l’aide d’un livret-jeu, remontez le temps en famille pour découvrir les populations qui habitaient là où s’est construite la nouvelle autoroute A79.
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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
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English :
Accompanied by a guide and using a game booklet, take a trip back in time with your family to discover the people who lived where the new A79 highway was built.
L’événement Visite en famille de l’exposition Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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