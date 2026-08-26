Visite en famille de l’exposition Archéologie Place du Colonel Laussedat Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite en famille de l’exposition Archéologie

Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-27 2026-12-22

Accompagné d’une médiatrice et à l’aide d’un livret-jeu, remontez le temps en famille pour découvrir les populations qui habitaient là où s’est construite la nouvelle autoroute A79.

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Place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by a guide and using a game booklet, take a trip back in time with your family to discover the people who lived where the new A79 highway was built.

L’événement Visite en famille de l’exposition Archéologie Moulins a été mis à jour le 2026-08-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région