Visite en langue basque de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances Villa Beatrix Enea Anglet
Visite en langue basque de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances Villa Beatrix Enea Anglet samedi 13 juin 2026.
Anglet
Visite en langue basque de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Dans le cadre de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances nous vous proposons un temps d’échange en euskara autour de cette exposition documentaire mettant en lumière la richesse des échanges artistiques et intellectuels entre le poète et le musicien.
Par Nagore Amenabarro, artiste plasticienne et enseignante. .
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr
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English : Visite en langue basque de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances
L’événement Visite en langue basque de l’exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances Anglet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Anglet
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