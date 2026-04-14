Visite en mouvement !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Visite en mouvement ! Vendredi 17 avril, 11h00 Musée d’Aquitaine Gironde

entrée au musée + 5 €, gratuit Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00

En famille, on peut apprendre des choses sur l’Antiquité et on peut aussi s’amuser pendant une visite commentée ! Découvrez les personnages antiques et mimez les positions des statues. Visite originale et amusante garantie…

Sur réservation

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}]

Burdigala : Bordeaux au temps des Romains musée d’Aquitaine visite

L. Gauthier, mairie de Bordeaux