Visite en mouvement !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Visite en mouvement !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux vendredi 17 avril 2026.
Visite en mouvement ! Vendredi 17 avril, 11h00 Musée d’Aquitaine Gironde
entrée au musée + 5 €, gratuit Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T11:00:00+02:00 – 2026-04-17T12:00:00+02:00
En famille, on peut apprendre des choses sur l’Antiquité et on peut aussi s’amuser pendant une visite commentée ! Découvrez les personnages antiques et mimez les positions des statues. Visite originale et amusante garantie…
Sur réservation
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}]
Burdigala : Bordeaux au temps des Romains musée d’Aquitaine visite
L. Gauthier, mairie de Bordeaux
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