Visite en réalité mixte « Insurrection 1944 », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin · Paris

Informations pratiques

Visite en réalité mixte « Insurrection 1944 » 19 et 20 septembre Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

À partir de 12 ans / Les billets sont à prendre directement à la caisse du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Dans la peau d’un journaliste résistant, votre mission est d’interviewer le colonel Rol, chef des forces françaises de l’intérieur d’Île-de-France, dans un Paris en pleine insurrection. Vous êtes guidé par Jean, soldat en uniforme qui vous fait découvrir la vie et le fonctionnement du poste de commandement souterrain. Equipé d’un casque de réalité mixte, qui superpose les images virtuelles et le réel, vous vivez une expérience en immersion digitale et explorez un lieu emblématique de la Libération de Paris.

Attention : le PC Rol-Tanguy n’est accessible que par un escalier de cent marches : cette partie de la visite n’est pas accessibles aux personnes à mobilité réduite

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Jeu d’enquête en réalité virtuelle

© Paris musées / Realcast